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Руководители организаций должны обеспечить вакцинацию 60% сотрудников – такое решение принял Роспотребнадзор по Москве.
К 15 июля работающие граждане должны сделать первую часть вакцины, к 15 августа – вторую.
Постановление главного санитарного врача столицы Елены Андреевой опубликовано на официальном сайте. Речь идет об обязательной вакцинации граждан, которые работают в сфере услуг.
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