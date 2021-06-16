Оперштаб: главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60 % работающих в сфере услуг

Речь идет о ряде категорий граждан

Руководители организаций должны обеспечить вакцинацию 60% сотрудников – такое решение принял Роспотребнадзор по Москве.

К 15 июля работающие граждане должны сделать первую часть вакцины, к 15 августа – вторую.

Постановление главного санитарного врача столицы Елены Андреевой опубликовано на официальном сайте. Речь идет об обязательной вакцинации граждан, которые работают в сфере услуг.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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