Умерли 416 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 17 июня

Умерли 416 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 17 июня
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
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Оперативный штаб проинформировал о ситуации в стране

По его данным, за последние 24 часа заболели 14 057 россиян. С начала пандемии инфекцию подхватили 5 264 047 жителей нашей страны.

Обстановка по-прежнему не такая, как хотелось бы. Тройка лидеров по приросту зараженных все та же.

Со вчерашнего дня в Москве зафиксировали дополнительно 6 195 положительных тестов  на COVID-19. Еще у 1 208 горожан в Санкт-Петербурге диагностировали коронавирус. На 946 стало больше заболевших в Подмосковье.

Умерли за сутки 416 россиян. Число жертв инфекции в целом достигло 127 992.

Но не все так плохо. Плюс 11 205 жителей нашей страны избавились от COVID-19. Полностью вылечились к 17 июня 4 839 705 человек.

Тем временем ситуация в Москве заметно осложнилась, в столице началась третья волна коронавируса. Число госпитализированных зашкаливает. Необходим коллективный иммунитет.

Главный санитарный врач столицы ввела обязательную вакцинацию в сфере услуг. Местных жителей призвали отнестись к этому решению с пониманием и ответственно.  

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Евгений
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Как человек прошедший через тяжелую форму, однозначно говорю - нужна как в Израиле обязательная вакцинация. Владимир Владимирович в данном случае не прав, тянуть кота за резину уже некуда. Лучшая вакцина и 54 место по вакцинации....
Гость258517
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Давно пора было обязаловку ввести. Чего слушать народ, где дураки культивировались столетиями. При Союзе прививали всех без вопросов и рост населения был. А теперь дали слово баранам и вымираем.
Гость259361
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Владимир Путин высказался категорически против обязательной вакцинации, отметив, что люди должны вакцинироваться только по своей воле. Собянин выполняет приказ закулисы по Гейтсу. А лекарство не ищет. Что происходит саботаж по лекарству. Прививкой не убить эпидемию поняли уже все. Раз мэр второй раз укололся.
Гость259361
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Хотелось бы увидеть историческую справедливость или справедливость хоть какую-нибудь, но, к сожалению, политические игрища стоят выше справедливости и выше людей, поэтому напрасно ожидать, что Собянина понизят в должности или, тем более, отправят в отставку. Он ещё два года, как минимум, будет, ненавидя москвичей, продолжать перекраивать Москву, мечтая о максимальных полномочиях, а там кто знает, кто знает...".
Гость259361
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Мы можем напоминать мэру, возомнившему себя Президентом, то, о чём говорил настоящий Президент. Но мэр действует по своему сценарию и, видимо, уверен в том, что никто, включая Путина, его не одёрнет. Карт-бланш, полученный им на кормление правление Москвой, судя по его дерзости, ещё далеко не исчерпан.
Гость259361
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Московского градоначальника Сергея Семёновича Собянина "отправляют в отставку" ежедневно и ежечасно. Что никак не сказывается на аппаратном весе уроженца селения Няксимволь на левом берегу Северной Сосьвы.Собянин вечен...
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