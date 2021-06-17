Оперативный штаб проинформировал о ситуации в стране

По его данным, за последние 24 часа заболели 14 057 россиян. С начала пандемии инфекцию подхватили 5 264 047 жителей нашей страны.

Обстановка по-прежнему не такая, как хотелось бы. Тройка лидеров по приросту зараженных все та же.

Со вчерашнего дня в Москве зафиксировали дополнительно 6 195 положительных тестов на COVID-19. Еще у 1 208 горожан в Санкт-Петербурге диагностировали коронавирус. На 946 стало больше заболевших в Подмосковье.

Умерли за сутки 416 россиян. Число жертв инфекции в целом достигло 127 992.

Но не все так плохо. Плюс 11 205 жителей нашей страны избавились от COVID-19. Полностью вылечились к 17 июня 4 839 705 человек.

Тем временем ситуация в Москве заметно осложнилась, в столице началась третья волна коронавируса. Число госпитализированных зашкаливает. Необходим коллективный иммунитет.

Главный санитарный врач столицы ввела обязательную вакцинацию в сфере услуг. Местных жителей призвали отнестись к этому решению с пониманием и ответственно.

