Постановление о вакцинации в сфере услуг оценили известные юристы

Постановление о вакцинации в сфере услуг оценили известные юристы
Фото: Мобильный репортер/АГН Москва
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Власти защищают право большинства граждан не быть зараженными

Главный санитарный врач Москвы действовал в рамках закона, предписав вакцинироваться от коронавируса гражданам, занятым в сфере услуг. Об этом заявил полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский.

Он указал, что с формальной точки зрения главный санитарный врач наделен правом объявлять обязательную вакцинацию законами от 1998 и 1999 г.г. При этом данное решение не ущемляет свободу россиян, а, напротив, защищает их право на жизнь и здоровье. 

"Это мое человеческое право не быть зараженным. Так что либо вы предоставляете мне услуги только привитых сотрудников, либо вы отстраняете тех, кто не хочет прививаться",

пояснил Барщевский в комментарии АГН "Москва".

Президент коллегии адвокатов Павел Астахов, в свою очередь, напомнил, что в Конституции РФ прописано, что государство может ограничить любые права человека, если это необходимо для защиты интересов большинства граждан страны. Да и когда стоит выбор между жизнью и смертью, не время дискутировать. Если бы советские власти в свое время не принуждали население прививаться от оспы и туберкулеза, страна бы вымерла, уверен юрист.

"Декларация прав человека, как и пакт о гражданских правах человека в данной ситуации будут на стороне властей",

приводит "АиФ" слова Астахова.

Аналогичного мнения придерживается глава общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена. Он сравнил вакцинацию работников сферы услуг и торговли с предписанием врачам мыть руки перед операцией или солдатам надевать противогаз.

"В текущей ситуации решение главного санитарного врача, безусловно, оправданное", – подчеркнул юрист.

Накануне главный санитарный врач Москвы выпустила постановление об обязательной вакцинации граждан, занятых в сфере услуг. Решение связано с ростом заболеваемости коронавирусом на фоне медленного темпа прививочной кампании. В итоге столица оказалась перед выбором: прививка или локдаун.

Николай ВИКТОРОВ

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Т.е Путин и Матвиенко не указ. Они говорили, что никакой обязательной вакцинации не будет.
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