Обстановка во время пандемии остается напряженной

Как передает Оперштаб по борьбе с коронавирусом, только за сутки в России выявлено 17 262 случая заражения. Скончались за последние 24 часа 453 жителя нашей страны, выздоровели еще 10 954 человека.

Тревожит и ситуация в городах. Все так же много новых инфицированных в Москве – 9 056. Растет число заболевших и в Петербурге. Со вчерашнего дня их количество увеличилось на 1 254. В Подмосковье COVID-19 распространяется, к счастью, хуже. Однако и там лишь за 24 часа коронавирус подхватили 970 жителей.

Число заразившихся с начала пандемии составило 5 281 309. В целом ушли из жизни 128 445 россиян. Излечились от болезни 4 850 659 человек.

Тем временем Турция снова может стать доступной для россиян уже в следующем месяце. Ранее из-за ухудшения эпидемиологической обстановки было решено прекратить полеты в эту страну.

Накануне в Подмосковье назвали города с самой высокой заболеваемостью коронавирусом. Больше всего зараженных за минувшие сутки было выявлено в Балашихе.

