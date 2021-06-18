В Москве продлили ограничительные меры из-за COVID-19

В Москве продлили ограничительные меры из-за COVID-19
Сергей Собянин. Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы /АГН Москва
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Посидеть ночью в ресторане не получится до конца июня

В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в столице мэр Сергей Собянин объявил о продлении ограничительных мер, введенных ранее. 

Об этом говорится в новом указе главы города.

Детские и спортивные площадки в парках и игровые комнаты в ТЦ, а также зоопарки пока не откроются. Общепиты с 23 часов вечера до 6 утра все так же будут закрыты. Развлекательные мероприятия в барах и клубах в это время тоже и дальше будет под запретом.  

Также с 18 июня ограничены зрелищные мероприятия – на них может быть не более 1000 человек. Закрываются танцполы и фан-зоны для болельщиков. Театры и кино при этом смогут работать. 

При этом с 21 июня режим нерабочих дней в Москве отменяется. Собянин также рассказал, что важна ревакцинация для тех, кто ранее сделал прививку, но у них уже нет антител. Мэр Москвы отметил, что вопрос доступа будет решаться. Вероятно, с начала июня начнется вакцинация мигрантов в столице. 

Полина ИВАНОВА

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Гость259361
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Столько усилий было потрачена на разработку системы боевых вирусов (моё мнение если что) американцами, какая блестящая операция была проведена для задействование Китая и распространения <цензура>, что вирус природный (на подходе ещё, как говорят 37), сколько бабла осваивается при борьбе с вирусом, а как лихо всё человечество было отвлечено от межгосударственных проблем и усиления манипулирования - просто сказка. Так что отмены не будет, разве что США прикажут долго жить.
Гость259361
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Мишустин спалил бюджет на вакцины, что вакцина на все вирусы действует, кто проверил. Новый вирус не реагирует на вакцину и что?
Гость259361
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Песков открыто пошёл против Президента!Песков заявил, что "целиком и полностью поддерживает" рекомендацию Совета ректоров вузов Москвы и Московской области о допуске на очные занятия только вакцинировавшихся студентов.
Гость259361
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Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла: "Ещё раз хочу подтвердить, все мы сторонники того, что никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют".
Гость259361
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин снова выступил за добровольность вакцинации от коронавируса: "Мы сторонники добровольности в этом. Мы считаем, что гражданин должен для себя определиться, привиться или нет".
Гость259361
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Мэр Москвы ведёт дело к расколу. Фактически, ему нужны только те, кто слушаются его. Остальных он готов загнать в угол. А если люди не хотят прививаться? С. Собянин вместе с Анастасией Раковой не терпят инакомыслия и несогласия. К сожалению, вакцинация не всегда помогает, а иногда она приводит к плачевным результатам. Эти потери будут на совести С. Собянина.
Гость259361
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Мы находимся в эпицентре политики и войны очень серьёзных дядь с очень серьёзными дядями. У меня такое чувство, что сейчас игроки будут присягать кланам. И это перед выборами в Думу, которые старт к выборам Сами-знаете-кого. Володин и депутаты сказали своё слово, выступив за добровольность. Собянин, Минздрав и Роспотреб — это ребята из другой команды.
Гость259361
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Вводить в России обязательную вакцинацию нельзя, заявил президент Владимир Путин.
Гость259361
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Вводить в России обязательную вакцинацию нельзя, заявил президент Владимир Путин.
Гость259361
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председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла: "Ещё раз хочу подтвердить, все мы сторонники того, что никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют".
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