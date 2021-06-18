Посидеть ночью в ресторане не получится до конца июня

В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в столице мэр Сергей Собянин объявил о продлении ограничительных мер, введенных ранее.

Об этом говорится в новом указе главы города.

Детские и спортивные площадки в парках и игровые комнаты в ТЦ, а также зоопарки пока не откроются. Общепиты с 23 часов вечера до 6 утра все так же будут закрыты. Развлекательные мероприятия в барах и клубах в это время тоже и дальше будет под запретом.



Также с 18 июня ограничены зрелищные мероприятия – на них может быть не более 1000 человек. Закрываются танцполы и фан-зоны для болельщиков. Театры и кино при этом смогут работать.

При этом с 21 июня режим нерабочих дней в Москве отменяется. Собянин также рассказал, что важна ревакцинация для тех, кто ранее сделал прививку, но у них уже нет антител. Мэр Москвы отметил, что вопрос доступа будет решаться. Вероятно, с начала июня начнется вакцинация мигрантов в столице.