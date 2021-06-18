Меры будут действовать при обращении в медицинские учреждения и к судьям

Жители столицы не смогут обратиться за плановой медпомощью в больницы если не сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Теперь у всех, кто собирается прийти на прием в клинику, будут проверять наличие сертификата о пройденной вакцинации. Новые правила будут касаться и порядка госпитализации граждан. К примеру, лечь на запланированную операцию можно будет только после сделанной прививки от COVID-19.

Исключения сделали лишь для тех, кто сможет предоставить убедительные доказательства того, что прививаться не может по состоянию здоровья, а также больных онкологией и заболеваниями крови.

Ограничения не будут касаться экстренной госпитализации, отметили в Дипздраве.

"У человека, находящегося в больнице, в силу состояния здоровья и заболевания, которое стало причиной госпитализации, априори ослаблен иммунитет. Для таких пациентов особенно опасно заболевание коронавирусом", – объясняется на сайте ведомства.

Без прививки от коронавируса также нельзя будет попасть и на личный прием к мировым судьям. В здание не будут пускать журналистов, у которых нет сертификата о пройденной вакцинации, сообщает РАПСИ.

По последним данным, количество заболевших COVID-19 в Москве доросло до 9 тысяч человек в сутки. Всего на 18 июня зафиксирован прирост в 17,2 тыс. заражений.