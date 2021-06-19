Заболевших стало на 17 906 человек больше

По состоянию на 17 июня в России было выявлено 5 299 215 случаев заражения коорнавирусом. Только за минувшие сутки инфекцию обнаружили у 17 906 россиян.

По данным Оперативного штаба, особенно непростая ситуация сейчас в столице, где за день число зараженных увеличилось на 9120 человек. В Санкт-Петербурге ситуация лучше – 1456 заболевших. Замыкает тройку лидеров печального рейтинга Подмосковье, где COVID-19 нашли у 996 граждан.

Также за прошедшие 24 часа от коронавируса скончались 466 человек. За все время пандемии жертвами вируса стали 128 911 россиян.

Однако есть и хорошие новости. Победить болезнь смогли 10 684 пациентов. Общее количество выздоровевших достигло 4 861 343 человек.

Напомним, что накануне власти столицы объявили о новых ограничениях по коронавирусу. Так, теперь невакцинированные жители Москвы не смогут обратиться за плановой медпомощью в больницы.

Также без прививки от коварной болезни не пустят на личный прием к мировым судьям.

