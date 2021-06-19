Со временем защита от вируса ослабевает

В столичном регионе началась вакцинация от коронавируса граждан, работающих в сфере торговли и услуг, общепита, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты. Заместитель столичного мэра Анастасия Ракова ответила на самые распространенные вопросы о вакцинации.

Чиновница отметила, что столице наблюдают за теми, кто уже перенес инфекцию. К сожалению, во временем участились случаи, когда граждане заболевают повторно. Так, только за последние две недели число таких случаев увеличилось в два раза.

Со временем иммунитет слабеет, поэтому растет риск повторного заряжения. Ситуацию усложняет тот факт, что по столице гуляет индийский штамм COVID-19, который более агрессивный и требует высокого уровня антител.

"Поэтому в условиях, осложненных присутствием такого сильного вируса, по мнению большинства специалистов, для повышения гарантии защиты через полгода после окончания болезни желательно вакцинироваться",



– отметила Ракова в разговоре с ТАСС.

Также заместительница Сергея Собянина развенчала популярный стереотип о том, что в случае наличия антител прививку ставить нельзя. Ракова заметила, что в перечне противопоказаний такого пункта нет.

Более того, на данный момент нет единой отработанной методики измерения уровня антител, которых было бы достаточно для того, чтобы не заразиться повторно. Также отсутствует система оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам инфекции.

Так, врачи уверены, что в условиях распространения опасного индийского штамма нужно вакцинироваться без оглядки на наличие антител. В этом случае человек только усилит свою защиту.

Тем более, наличие иммунитета не говорит о том, что гражданин не может быть переносчиком вируса.

Прояснила Ракова и вопрос о том, кому прививку делать необязательно.

"Врачи рекомендуют временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях",

– пояснила сотрудница столичной мэрии.

Что касается ревакцинации, такая возможность будет предоставлена россиянам уже в ближайшее время. В нынешних условиях повторная прививка необходима гражданам спустя шесть месяцев после первой вакцинации, заметила Ракова.