Еще 17 611 заражений: статистика по коронавирусу в России на 20 июня

Еще 17 611 заражений: статистика по коронавирусу в России на 20 июня
Фото: pixabay.com
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Лидером по заболеваемости коронавирусом остается Москва

Оперштаб опубликовал последние данные на утро 20 июня. В России 17 611 новых случаев коронавируса. От ковида умерли 450 человек. Вылечиться от вируса удалось 8 629 пациентам.

  • Москва занимает первое место в ковидном рейтинге. Здесь за сутки заболело  8305 человек.
  • На второй строчке Московская область – положительные тесты сдали 1638 человек. 
  • Третье место у Питера –  1019 случаев коронавируса.

С начала пандемии коронавируса в России умер 129 361 человек. Выявлено  5 316 826 заражений ковидом. Вылечить медикам удалось 4 869 972 заболевших.

Ранее в депздраве Москвы сообщили, что новые ограничения в городе коснутся лишь невакцинированных. Так, тем, кто не сделал прививку от коронавируса, откажут в плановой помощи в медицинских учреждениях. На прием к врачу можно будет попасть только с сертификатом о вакцинации.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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