Лидером по заболеваемости коронавирусом остается Москва

Оперштаб опубликовал последние данные на утро 20 июня. В России 17 611 новых случаев коронавируса. От ковида умерли 450 человек. Вылечиться от вируса удалось 8 629 пациентам.

Москва занимает первое место в ковидном рейтинге. Здесь за сутки заболело 8305 человек.

На второй строчке Московская область – положительные тесты сдали 1638 человек.

Третье место у Питера – 1019 случаев коронавируса.

С начала пандемии коронавируса в России умер 129 361 человек. Выявлено 5 316 826 заражений ковидом. Вылечить медикам удалось 4 869 972 заболевших.

Ранее в депздраве Москвы сообщили, что новые ограничения в городе коснутся лишь невакцинированных. Так, тем, кто не сделал прививку от коронавируса, откажут в плановой помощи в медицинских учреждениях. На прием к врачу можно будет попасть только с сертификатом о вакцинации.