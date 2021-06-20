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Оперштаб опубликовал последние данные на утро 20 июня. В России 17 611 новых случаев коронавируса. От ковида умерли 450 человек. Вылечиться от вируса удалось 8 629 пациентам.
С начала пандемии коронавируса в России умер 129 361 человек. Выявлено 5 316 826 заражений ковидом. Вылечить медикам удалось 4 869 972 заболевших.
Ранее в депздраве Москвы сообщили, что новые ограничения в городе коснутся лишь невакцинированных. Так, тем, кто не сделал прививку от коронавируса, откажут в плановой помощи в медицинских учреждениях. На прием к врачу можно будет попасть только с сертификатом о вакцинации.
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