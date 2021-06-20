Собянин рассказал об опасности нового штамма COVID-19 для ранее привитых людей

Собянин рассказал об опасности нового штамма COVID-19 для ранее привитых людей
Фото: www.pixabay.com
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Снижение иммунитета может привести к заболеванию

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации, которая сейчас складывается в вопросе стабилизации эпидемиологической обстановки. Выяснилось, что новый, индийский штамм достаточно агрессивен и может поражать даже людей, ранее сделавших прививку от COVID-19. Такое может произойти, если у вакцинированного человека в организме снизились титры или упал иммунитет.

Новая мутация, так называемая Дельта, демонстрирует повышенную агрессивность при поражении организмов зараженных людей. Собянин пояснил, что эта зараза быстрее проникает в организм и более устойчива. Для того чтобы побороть инфекцию, иммунитет должен быть в два раза сильнее, чем требовалось для борьбы с уханьским вариантом вируса.

Таким образом, ранее вакцинированные люди с некоторой долей вероятности могут подхватить индийский штамм. Возможно, людям, у которых упали титры, потребуется сделать повторный укол.

Уже сейчас специалисты фиксируют заболевание у тех, которые ранее привились от коронавируса. Ревакцинация позволит защитить граждан, у которых снизился иммунитет, от новой опасной модификации COVID-19.

В Москве сделать прививку можно на базе ста поликлиник, а также в ряде популярных общественных локаций, где работают выездные бригады.

Ответственный подход к своему здоровью позволит максимально быстро справиться с инфекцией, которая уже унесла огромное число жизней.

Ольга ФЕДОРОВА

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