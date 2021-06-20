Юрист заявил о возможности отстранения отказавшихся от прививки сотрудников

Работодатель не должен сохранять зарплату таким людям

Юрист Михаил Барщевский прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Москве.



Эксперт заявил, что на основании распоряжении главного санитарного врача столицы и роста заболеваемости работодатели должны отстранять без зарплаты тех, кто не хочет делать прививку от ковида. Тех же, у кого есть противопоказания к вакцинации, тоже необходимо отстранить, но выплачивать две трети заработка.

Юрист в разговоре с АГН "Москва" также отметил, что на тех, кто купил поддельный сертификат о прививке, могут завести уголовное дело. Такая же ситуация и с фальшивыми справками о противопоказаниях к вакцинации.

"левая" справка о наличии противопоказаний образует состав уголовного преступления, поскольку является документом, дающим права и освобождающим от обязанностей".