Инфекция за день унесла жизни 440 граждан

Оперативный штаб по распространению коронавируса в России сообщает, что за минувшие сутки инфекцию обнаружили еще у 17 378 человек. Всего случаи заболевания были выявлены в 84 регионах – лидирует, по прежнему, Москва и Московская область, где количество заражений составило 7 584 и 1 811 соответственно. Для Подмосковья подобные значения стали абсолютным рекордом с начала пандемии в стране.

Следом за столичным регионом следует Санкт-Петербург с 1 046 инфецированиями. На третьем месте по присту случаев заболевания COVID-19 идет Нижегородская область – там обнаружили еще 268.

За день жертвами болезни по всей стране стали 440 пациентов. Выздоровели 8 361 гражданин.

По данным на 21 июня 2021 года, всего количество заболевших коронавирусом в России составляет 5 334 204, от болезни умер 129 801 человек, а 4 878 333 удалось вылечиться.

Распространение коронавирусной инфекции в стране за последнее время в разы возросло. Больше всего под удар попала Москва и близлежащие регионы. Из-за этого в столице ввели новые ограничения, а население активно призывают проходить вакцинацию.

Работодателям разрешили отстранять сотрудников, которые не сделали себе прививку от COVID-19, с важным пояснением – об увольнении речи не идет. Как пояснил юрист, сохранение заработной платы в таком случае предусмотрено только для тех граждан, у которых есть противопоказания к процедуре, однако не в полном объеме.