В регионах страны ряд ограничений не распространяется на привитых от коронавируса

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом российские регионы вводят новые правила и ограничения. В некоторых субъектах Федерации объявлена обязательная вакцинация для определенных категорий граждан. Часть государственных услуг временно доступна россиянам только при предъявлении справки о прививке от COVID-19. Подробнее – в материале "Утра".

Москва

Плановая медицинская помощь в больницах предоставляется только москвичам, сделавшим прививку от коронавируса. Исключение: онкобольные и люди, имеющие заключение врача о том, что вакцинация им противопоказана.

Прием у мировых судей открыт только для привитых от коронавируса.

Некоторые рестораны и кафе объявили себя зонами, свободными от ковида: взрослые посетители должны предъявить сертификат о вакцинации, зато внутри помещения могут снять маску и не соблюдать дистанцию.

Московская область

Массовые мероприятия ограничены по численности до 1500 человек. Однако это количество может быть увеличено на 20% за счет граждан с сертификатами о вакцинации.

Жители, уже сделавшие прививку, могут не носить маски в общественных местах. Для остальных это требование введено до 20 июля.

Санкт-Петербург

На мероприятия, где собирается более 75 человек, разрешено пускать только по отрицательным ПЦР-тестам на COVID-19. Максимальное число посетителей не должно превышать 500 человек.

Ленинградская область

Регион разделили на несколько зон в зависимости от эпидобстановки. В красную зону вошли Тихвинский, Гатчинский, Сланцевский, Выборгский, Приозерский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и город Сосновый Бор. Там посетители массовых мероприятий должны предъявлять на входе справку о полной вакцинации или свежий ПЦР-тест.

Севастополь

С 28 июня заселение в гостиницы будет проходить только при предъявлении справки о полном курсе вакцинации либо справки о наличии антител к коронавирусу.

Калининградская область

Количество участников "деловых мероприятий" ограничено до 100 человек. Все должны иметь справку о прививке или отрицательный тест.

Тульская область

Массовые развлекательные мероприятия запрещены. В театрах и кино допускается заполнение зала на 50%. Людей с сертификатом о вакцинации при этом не считают.

Нижегородская область

Без справки о вакцинации или отрицательном тесте на ковид жители области не смогут пожениться.

Посетители театров, кинозалов, стадионов и детских мероприятий должны предъявлять справку о прививке или свежий результат исследования на COVID-19.

Ивановская область

Проведение деловых конгрессов и форумов разрешено только для участников, которые получили сертификат о вакцинации в 2021 году или имеют отрицательный тест на ковид.

Без теста не пускают также на концерты, спектакли, в цирк и на мероприятия на открытом воздухе.

Башкирия

Справка о вакцинации или отрицательный тест нужно предъявлять абитуриентам старше 18 лет, подающим документы на поступление в вуз или колледж.

С 22 июня без этого документа также не пустят в музей, библиотеку, на дискотеку и другое массовое мероприятие в помещении. С 29 июня это требование распространится на жителей студенческих общежитий, пассажиров междугородних автобусов, посетителей фитнес-клубов и салонов красоты.

Хабаровский край

Сезонным рабочим, которые едут в северные районы, потребуется показать справку о вакцинации или сделать ПЦР-тест.

Краснодар

Сотрудники городской администрации и подведомственных учреждений останутся без премий и надбавок, если не привьются и при этом заболеют коронавирусом. Такое решение принял глава города на планерке 21 июня.

По последним данным, за сутки в России заразились коронавирусом еще 17 378 человек. Заметный скачок заболеваемости зафиксирован в Подмосковье.