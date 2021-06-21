Аналогичное касается и ревакцинации от коронавируса

Прививка от COVID-19 является неизбежной, поскольку человек обязан обезопасить себя и тех, кто его окружает от воздействия инфекции. Об этом журналистам рассказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь отметил, что российский лидер постоянно получает доклады о том, как развивается обстановка с коронавирусом в стране, включая данные по вакцинации населения.

"Здесь не важна позиция президента, главное – что говорят разработчики вакцин, медики, которые имеют доступ к большой дате", – приводит его слова Вести FM.

Пока, как отметил он, тенденции по коронавирусу в России скорее плохие, чем хорошие. Тем не менее, речи о бесплатном тестировании граждан на наличие антител пока не идет.

По последним данным, коронавирусная статистика в Подмосковье достигла абсолютного рекорда за все время пандемии в стране – было зарегистрировано 1,8 тыс. случаев заражения.

Сейчас в некоторых регионах страны начали вводить обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Подробнее о том, в каких субъектах страны действуют новые правила – в материале "Утро.ру".