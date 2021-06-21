На первом месте оказался Солнечногорск

Подмосковный оперативный штаб отчитался о ситуации с коронавирусом в регионе. Так, большинство заразившихся за сутки – 195 человек – в Солнечногорске.

Вторую строчку антирейтинга занял Королев, там поставили 130 диагнозов "COVID-19". 125 и 122 положительных тестов сдали в Истре и Сергиево-Посадском округе соответственно. В Одинцовском округе на самоизоляцию ушли 104 жителя, в Пушкино – 100 горожан.

Всего в области зарегистрировано 1811 новых заболевших, это самое большое число за все время эпидемии, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".