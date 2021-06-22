Общее количество заражений доросло до 5,35 млн

За минувшие сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 16 715. Случаи заражения обнаружили в 85 регионах страны. Данные публикует Оперштаб по распространению COVID-19 в России.

Неизменным лидером по присту инфицированных остается Московский регион. В столице выявили 6 555 новых случаев заражения, по области обнаружили еще 1 871 больного. На втором месте Санкт-Петербург, где коронавирус нашли еще у 1 065 человек. В Нижегородской области тест на ковид дал положительный результат у 269 граждан.

Количество умерших в результате заражения инфекцией увеличилось на 546. Выздоровели за день 11 117 людей.

По данным на 22 июня, общее число заразившихся коронавирусом в России доросло до 5 350 919 человек. Всего справиться с болезнью смогли 4 889 450 больных, а 130 347 стали жертвами инфекции.

Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с ковид в России, отметил, что ревакцинация, как и вакцинация, от коронавируса является неизбежной для тех людей, которые хотят защитить себя и своих близких от последствий заражения.