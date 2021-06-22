Записаться на процедуру в данный момент нельзя

Желающим сделать прививку от коронавируса отчечественной вакциной "КовиВак" нужно подождать. В столице приостановили запись на вакцинацию, и пока неизвестно, когда восстановят.

Как пишут РИА "Новости" со ссылкой на сайт мэра Москвы, лекарственный препарат попросту закончился. Пока ожидают следующей поставки "КовиВака".



