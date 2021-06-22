Эпидемиологическая обстановка в городе резко ухудшилась

Глава Москвы Сергей Собянин принял решение ввести дополнительные ограничения на фоне ухудшения и эпидситуации в российской столице.

Так, со вторника, 22 июня, будет временно запрещено проводить концерты, а также иные зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек.

При этом организаторы развлекательных событий могут создать у себя "свободные от ковида" зоны. Более того, ограничения будут сняты, если на мероприятиях организуют пропуск людей только по QR-кодам.

Данные меры являются вынужденными и призваны снизить темпы заболеваемости.

Столичные власти делают все для того, чтобы предотвратить распространение пандемии. Задача граждан в сложной эпидемиологической ситуации – подключиться к борьбе с эпидемией и пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Так, известно, что по последним данным уже более двух миллионов москвичей поставили первую прививку вакцины. При этом резко возросло число людей, изъявивших желание привиться от COVID-19: количество соответствующих записей увеличилось в четыре-пять раз. Развернутые в Москве прививочные пункты работают на полную мощность.

Как подчеркнул мэр города, эффект от массовой вакцинации проявит себя не сразу. Позитивные перемены будут заметны не ранее чем через два-три месяца. Именно поэтому уже сейчас нужно ограничить деятельность ряда локации, где собирается много людей.

В связи с этим власти города приняли решение с 28 июня разрешить посещение точек общепита только тем людям, которые защищены от заражения. К ним относятся лица, получившие вакцину либо перенесшие заболевание в течение последних шести месяцев. Также подойдет наличие отрицательного теста на COVID-19, который будет действителен в течение трех дней после сдачи анализов. В качестве подтверждения человек должен будет предоставить специальный QR-код, бумажные справки и сертификаты не будут приниматься во внимание.