Как получить "пропуск" в рестораны Москвы: ответ мэрии

Цифровые сертификаты можно будет оформить с 25 июня

Московские власти приняли новые меры, направленные на стабилизацию эпидемиологической обстановки. 28 июня пускать в кафе и рестораны будут только при наличии специального QR-кода. Выдавать его начнут с 25 июня. Как его получить, рассказала замглавы столицы Анастасия Ракова.

Высокопоставленная госслужащая сообщила, что люди, имеющие доступ к электронной медкарте, смогут мгновенно оформить пропуск в разделе "Цифровые сертификаты".

Также получить вожделенный код можно на сайте mos.ru, передает портал "РИАМО".

При этом жители столицы, у которых нет московской прописки, должны будут заполнить отдельную форму, поясняет издание "МИР24".

Напомним, с 28 июня в столичные кафе и рестораны смогут попасть только люди, сделавшие вакцину, переболевшие COVID-19 или имеющие отрицательный тест на коронавирус.

Ольга ФЕДОРОВА

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