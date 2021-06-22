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Московские власти приняли новые меры, направленные на стабилизацию
эпидемиологической обстановки. 28 июня пускать в кафе и рестораны будут только
при наличии специального QR-кода. Выдавать его начнут с 25 июня. Как его получить, рассказала замглавы столицы
Анастасия Ракова.
Высокопоставленная госслужащая сообщила, что люди, имеющие доступ к электронной медкарте, смогут мгновенно оформить пропуск в разделе "Цифровые сертификаты".
Также получить вожделенный код можно на сайте mos.ru, передает портал "РИАМО".
При этом жители столицы, у которых нет московской прописки, должны будут заполнить отдельную форму, поясняет издание "МИР24".
Напомним, с 28 июня в столичные кафе и рестораны смогут попасть только люди, сделавшие вакцину, переболевшие COVID-19 или имеющие отрицательный тест на коронавирус.
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