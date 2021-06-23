От COVID-19 за сутки умерли 548 человек

В России за сутки заразились коронавирусом 17 594 человек. За все время эпидемии врачи выявили 5 368 513 случаев заболевания инфекцией в стране.

В Москве за последние 24 часа положительные тесты на COVID-19 сдали 6534 горожан. В Подмосковье заболели 2323 россиян. В Санкт-Петербурге на самоизоляцию ушли 1092 жителей.

Умерли за сутки 548 пациентов. За все время эпидемии скончались 130 895 жителей страны.

Выздоровевших за последние 24 часа оказалось 12 660 человек. За время эпидемии болезнь одолели 4 902 110 россиян.