В Подмосковье выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

Больше всего заразившихся в Сергиев-Посаде и Люберцах

За последние 24 часа в Московской области врачи поставили 2323 жителям диагноз "коронавирус". Это рекордное число заразившихся за все время эпидемии в регионе, зафиксированное за сутки.

На первом месте антирейтинга расположился Сергиев-Посад. Там 294 человека сдали положительный тест на COVID-19. Следом идут Люберцы, где 283 жителя заболели инфекцией. На третьем месте – Балашиха с 215 случаями заражения. 

В Раменском и Ленинском округах – 135 и 129 человек ушли на самоизоляцию соответственно. Серьезная ситуация с коронавирусом в Домодедово (112 заболевших) и Пушкино (103 заболевших), уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

На Украине пригрозили изгнать россиян из Крыма

В Киеве намерены "забрать все назад"

Назван отведенный "Фортуне" срок для достройки "Северного потока - 2"

Разрешение немцев вскоре перестанет действовать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей