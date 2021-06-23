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За последние 24 часа в Московской области врачи поставили 2323 жителям диагноз "коронавирус". Это рекордное число заразившихся за все время эпидемии в регионе, зафиксированное за сутки.
На первом месте антирейтинга расположился Сергиев-Посад. Там 294 человека сдали положительный тест на COVID-19. Следом идут Люберцы, где 283 жителя заболели инфекцией. На третьем месте – Балашиха с 215 случаями заражения.
В Раменском и Ленинском округах – 135 и 129 человек ушли на самоизоляцию соответственно. Серьезная ситуация с коронавирусом в Домодедово (112 заболевших) и Пушкино (103 заболевших), уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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