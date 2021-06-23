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Кремль не располагает данными о том, что некоторые регионы Российской Федерации планируют вводить локдаун из-за текущей ситуации с коронавирусной инфекцией. Соответствующее заявление сделал сегодня, 23 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в стране не планируется введения серьезных ограничений на федеральном уровне.
Госслужащий также отметил, что соответствующая компетенция остается за решением региональных властей. Именно на субъектном уровне, напомнил Песков, и определяются меры по текущей ситуации. Однако в настоящее время у Кремля отсутствуют данные о том, что в том или ином регионе принимаются подобные решения, передает РИА "Новости".
Таким образом чиновник ответил на вопрос о достаточности мер правительства Москвы в ситуации с коронавирусной инфекцией и планировании очередного локдауна, передает телеканал "телеканал 360".
Официальный представитель Кремля также сообщил, что российские власти жестко контролируют производство вакцин против COVID-19.
Днем ранее Песков отметил, что компетентным органам необходимо обсудить ситуацию с понуждением населения к вакцинации, о чем ранее напоминала омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что самоцель для государства заключается не в вакцинации, а в обеспечении населения необходимым иммунитетом для переломного момента в эпидемии.
Ранее президент России Владимир Путин выступил на полях ПМЭФ в Петербурге, где заявил о серьезном росте безработицы в РФ из-за пандемии.
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