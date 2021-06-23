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В Бурятии объявили о введении режима нерабочих дней. Меры, нацеленные на снижение распространения COVID-19, будут действовать с 27 июня по 11 июля.
Две недели на территории Республики не будут работать все предприятия. Исключение составляют продуктовые магазины, жизнеобеспечивающие службы, аптеки, ЖКХ, общественный транспорт и СМИ, передает РИА "Новости".
В соответствии с последними данными, с начала пандемии в Бурятии зафиксировано 42 435 случаев заражения. При этом эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться.
Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по коронавирусу в России на 23 июня.
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