В одном из российских регионов ввели режим нерабочих дней

Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации

В Бурятии объявили о введении режима нерабочих дней. Меры, нацеленные на снижение распространения COVID-19, будут действовать с 27 июня по 11 июля.

Две недели на территории Республики не будут работать все предприятия. Исключение составляют продуктовые магазины, жизнеобеспечивающие службы, аптеки, ЖКХ, общественный транспорт и СМИ, передает РИА "Новости". 

В соответствии с последними данными, с начала пандемии в Бурятии зафиксировано 42 435 случаев заражения. При этом эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по коронавирусу в России на 23 июня. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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