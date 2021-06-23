QR-коды могут распространить на кино и театры Москвы

Власти делают все, чтобы дать отпор COVID-19

Эпидемиологическая ситуация во многих российских городах серьезно ухудшилась. Лидер печального рейтинга по приросту новых заболевших – Москва вводит специальные пропуски на посещение общественных локаций. В Минкультуры посоветовали столичным властям расширить перечень таких мест.

Так, эксперты министерства рекомендуют ввести проверку QR-кодов на входах в кино и театры Москвы, пишет РБК.

Таким образом, места, где скапливается большое число людей, станут защищенными от COVID-19.

Напомним, с 28 июня заглянуть в московский ресторанчик или кафетерий можно будет только, предъявив цифровой сертификат, подтверждающий защиту организма от коронавирусной инфекции.

Ольга ФЕДОРОВА

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