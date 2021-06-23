Ресторатор предложил сделать "бесковидными" и магазины в Москве

Ресторатор предложил сделать "бесковидными" и магазины в Москве
Фото: pixabay.com
Посетителей стоит так же, как и в общепите, впускать только по QR-коду

Совладелец Burger Heroes и "Дома культур" Игорь Подстрешный считает, что ограничительные меры в Москве стоит вводить везде, а не только в кафе и ресторанах. Так, бизнесмен предложил сделать "бесковидными" и столичные магазины. Впускать покупателей только QR-коду, который можно получить вакцинированным, переболевшим в последние полгода или сдавшим отрицательный ПЦР-тест.

"Если уж вводить ограничительные меры, то везде", - заявил Подстрешный в разговоре с "Дождем".

Напомним, ранее глава Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях, введенных на фоне новой вспышки заболеваемости ковидом. Мэр столицы сообщил, что с 28 июня все заведения общепита становятся свободными от коронавируса зонами. Войти туда можно будет лишь с QR-кодом и паспортом. Также в городе действует запрет на массовые мероприятия с участием более 500 человек. По словам Собянина, подобные меры помогут предотвратить введение локдауна в Москве. И, конечно, самым важным пунктом в борьбе с ковидом остается вакцинация.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Ресторатор сложил губки гусиной жо...кой и обиженно призвал: сделать "бесковидными" и столичные магазины. Впускать покупателей только QR-коду
Гость267745
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Магазины пойдут по <цензура> z de
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