Ресторатор предложил сделать "бесковидными" и магазины в Москве

Посетителей стоит так же, как и в общепите, впускать только по QR-коду

Совладелец Burger Heroes и "Дома культур" Игорь Подстрешный считает, что ограничительные меры в Москве стоит вводить везде, а не только в кафе и ресторанах. Так, бизнесмен предложил сделать "бесковидными" и столичные магазины. Впускать покупателей только QR-коду, который можно получить вакцинированным, переболевшим в последние полгода или сдавшим отрицательный ПЦР-тест.



"Если уж вводить ограничительные меры, то везде", - заявил Подстрешный в разговоре с "Дождем".

Напомним, ранее глава Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях, введенных на фоне новой вспышки заболеваемости ковидом. Мэр столицы сообщил, что с 28 июня все заведения общепита становятся свободными от коронавируса зонами. Войти туда можно будет лишь с QR-кодом и паспортом. Также в городе действует запрет на массовые мероприятия с участием более 500 человек. По словам Собянина, подобные меры помогут предотвратить введение локдауна в Москве. И, конечно, самым важным пунктом в борьбе с ковидом остается вакцинация.