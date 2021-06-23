Мособласть вслед за столицей ввела дополнительные меры борьбы с COVID-19

Ограничения вступят в силу одновременно с Москвой

Подмосковные власти решили не отставать от главного города страны и также ввели дополнительные ограничения, призванные стабилизировать эпидемиологическую обстановку в регионе.

Так, с 28 июня посетить подмосковный ресторанчик и любую другую забегаловку смогут только люди, подтвердившие свой статус защищенного от COVID-19. В качестве такого подтверждения, как и в Москве, будет приниматься только специальный QR-код, пишет издание URA.RU.

Более того, особый пропускной режим также могут ввести в общественном транспорте Подмосковья. Такие решения будут приняты в случае усугубления эпидситуации в регионе, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Отметим, ранее Минкультуры предложил распространить действие QR-кодов на кино и театры Москвы.

Ольга ФЕДОРОВА

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