Ограничения вступят в силу одновременно с Москвой

Подмосковные власти решили не отставать от главного города страны и также ввели дополнительные ограничения, призванные стабилизировать эпидемиологическую обстановку в регионе.



Так, с 28 июня посетить подмосковный ресторанчик и любую другую забегаловку смогут только люди, подтвердившие свой статус защищенного от COVID-19. В качестве такого подтверждения, как и в Москве, будет приниматься только специальный QR-код, пишет издание URA.RU.

Более того, особый пропускной режим также могут ввести в общественном транспорте Подмосковья. Такие решения будут приняты в случае усугубления эпидситуации в регионе, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Отметим, ранее Минкультуры предложил распространить действие QR-кодов на кино и театры Москвы.