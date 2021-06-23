В Москве определены первые победители розыгрыша автомобилей среди привитых россиян

В Москве определены первые победители розыгрыша автомобилей среди привитых россиян
Фото: www.pixabay.com
Новых счастливчиков выберут в конце июня

В столице прошел первый розыгрыш легковых автомобилей среди россиян, которые поставили прививку от коронавирусной инфекции.

Вскоре имена счастливчиков опубликуют на порталах mos.ru и m24.ru. Также каждый участник программы стимулирования вакцинации сам может проверить, улыбнулась ли ему фортуна, на специальном ресурсе, где потребуется указать номер полиса ОМС и данные паспорта.

Испытать удачу могут все, кто в период с 14 июня по 11 июля поставит первую прививку разработанного российскими учеными препарата от COVID-19 в одной из городских точек вакцинации.

Розыгрыш будет проходить на еженедельной основе. Каждый раз среди участников будут разыгрывать по пять автомобилей ценой порядка миллиона рублей за каждый. Новых победителей определят 30 июня, 7 июля и 14 июля.

Выиграет тот, кому в этот день повезет – программа методом случайного выбора определит счастливчика среди привившихся от COVID-19 на предыдущей неделе, иных условий в данном конкурсе нет.

Стимулирующая программа распространяется на всех совершеннолетних граждан России. Данный проект является дополнением к акции "Миллион призов", в которой могут поучаствовать только москвичи старше 60 лет. Пожилые люди, поставившие прививку, получают призовые баллы или подарочные карты.

Напомним, пройти вакцинацию в Москве может каждый человек старше 18 лет. 100 пунктов на базе поликлиник готовы принять граждан по предварительной записи. Также прививку можно поставить в популярных общественных локациях.

Ольга ФЕДОРОВА

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