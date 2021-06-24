От COVID-19 за сутки скончались 568 человек

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 20 182. Случаи заражения выявлены в 85 субъектах страны. Данные публикует Оперативный штаб по распространению COVID-19 в РФ.

Лидерство по приросту продолжает занимать российская столица. В Москве за день выявили 8598 случаев. На втором месте расположилось Подмосковье с 2308 случаями. В Санкт-Петербурге дневной прирост составил 1143.

В стране за прошедшие сутки зафиксировано 568 летальных исходов. За день выздоровели 13 505 россиян.

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в России, по информации на 24 июня, достигло 5 388 695 человек. От болезни выздоровели 4 915 615 россиян, скончались 131 463.

Ранее власти Бурятии ввели режим нерабочих дней, который будет действовать в республике до 11 июля. На двухнедельный срок в регионе прекращена работа всех предприятий. Останутся открытыми магазины, аптеки, ЖКХ, общественный транспорт и СМИ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, комментируя слова омбудсмена по правам человека Татьяны Москальковой о понуждении россиян к прививкам, что целью властей является не вакцинация, а достижение коллективного иммунитета.







