Оперштаб Москвы рассказал о последствиях отказа работников от вакцинации

Сотрудников ждут неприятные меры воздействия

Сотрудников московских компаний, которые отказались делать прививку против коронавируса, будут отстранять от работы. Исключение составляют только люди, имеющие определенные медицинские противопоказания.

Оперативный штаб заявил, что работодатели обязаны лишать своих невакцинированных подчиненных работы на период эпиднеблагополучия. При этом сотрудники не будут получать заработную плату, передает РИА "Новости".

Кроме того, им не будет начисляться стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, пишет RT.

Ранее юрист Михаил Барщевский прокомментировал ситуацию с обязательной вакцинацией от коронавируса в Москве.

Анастасия ГОРЮНОВА

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