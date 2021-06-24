Россияне сметают с полок продукты из-за новой вспышки коронавируса

Россияне сметают с полок продукты из-за новой вспышки коронавируса
Фото: Виктор Лисицын/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Охваченное паникой население вновь принялось готовиться к армаггедону

Жители Тюмени начали массово скупать крупы, консервы и туалетную бумагу из-за новостей о третьей волне коронавирусной инфекции. До этого в городе подобный ажиотаж происходил в марте прошлого года, в разгар первой волны.

Как утверждает источник, вырос спрос на гречу и рис, а также ячневую крупу – многие покупатели в магазинах берут за один раз до 12 пачек. Некоторые несут крупу из магазинов коробками. Как правило, это люди среднего и старшего возраста.

Один из представителей местных ритейлеров сообщил, что дефицита с этими продуктами в городе нет – по крайней мере, в его торговой сети. Количества круп и консервов хватает, несмотря на массовый ажиотаж тюменцев.

"Поставки осуществляются своевременно. Дефицита не предвидится", – приводит URA.ru заявление источника.

Подобная ситуация, напоминает издание, наблюдалась в прошлом году, когда россиян охватила паника из-за резкого роста заболеваемости. Тогда в некоторых регионах жители сметали с полок продовольственные товары, включая крупы и средства гигиены. Ряд торговых сетей решили увеличить стоимость продуктов из-за высокого спроса.

Весной этого года Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила, что в мире зафиксировано рекордное подорожание продовольственных товаров впервые с 2014 года. Рост цен происходил на протяжении девяти месяцев, больше всего в мире подорожало растительное масло (на 8%), молочная и мясная продукция – на 3,9 и 2,3 процента соответственно.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что глобальный экономический спад оказался самым крупным впервые после Второй мировой войны.

Егор МАЛКОВ

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