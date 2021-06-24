Американские журналисты рассматривают версию об утечке информации из уханьской лаборатории

Данные о геноме первого коронавируса исчезли из баз данных Соединенных Штатов еще летом 2020 года по запросу ученых из КНР. Авторы исследования инфекции объяснили, что информацию необходимо обновить.

Так, речь идет о генетических данных коронавирусной инфекции, поступивших в марте прошлого года в Национальный институт здравоохранения Соединенных Штатов из китайского Уханя.

Через три месяца китайские исследователи решили отозвать предоставленные американским коллегам сведения, обосновав свое решение необходимостью обновить информацию новой для того, чтобы не допустить расхождений. Таким образом, первые данные об инфекции были изъяты из баз данных США.

Агентство Bloomberg же утверждает, что удаление данных, произошедшее год назад, вызывает озабоченность на фоне слухов о происхождении COVID-19 и версии об утечке из лаборатории Уханя.

Тем не менее, в институте здравоохранения США заявили, что такая процедура в порядке вещей. Сторона, которая предоставила информацию о своих исследованиях, имеет право на отзыв результатов и требования об их изъятии. В учреждении также подчеркнули, что не вправе выдвигать никаких версий, которые не соответствуют официальным мотивам китайских коллег.

Bloomberg сообщил, что американский вирусолог Джесси Блум, работающий в Онкологическом исследовательском центре Фреда Хатчинсона, смог восстановить удаленную информацию, однако никаких новых деталей о происхождении инфекции это не дало.

Весной группа ученых КНР совместно с экспертами ВОЗ заявила, что коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей через промежуточный организм.



