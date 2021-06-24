На Западе сообщили об исчезновении данных о геноме первого коронавируса

На Западе сообщили об исчезновении данных о геноме первого коронавируса
Фото: Tpg/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Американские журналисты рассматривают версию об утечке информации из уханьской лаборатории

Данные о геноме первого коронавируса исчезли из баз данных Соединенных Штатов еще летом 2020 года по запросу ученых из КНР. Авторы исследования инфекции объяснили, что информацию необходимо обновить.

Так, речь идет о генетических данных коронавирусной инфекции, поступивших в марте прошлого года в Национальный институт здравоохранения Соединенных Штатов из китайского Уханя.

Через три месяца китайские исследователи решили отозвать предоставленные американским коллегам сведения, обосновав свое решение необходимостью обновить информацию новой для того, чтобы не допустить расхождений. Таким образом, первые данные об инфекции были изъяты из баз данных США.

Агентство Bloomberg же утверждает, что удаление данных, произошедшее год назад, вызывает озабоченность на фоне слухов о происхождении COVID-19 и версии об утечке из лаборатории Уханя.

Тем не менее, в институте здравоохранения США заявили, что такая процедура в порядке вещей. Сторона, которая предоставила информацию о своих исследованиях, имеет право на отзыв результатов и требования об их изъятии. В учреждении также подчеркнули, что не вправе выдвигать никаких версий, которые не соответствуют официальным мотивам китайских коллег.

Bloomberg сообщил, что американский вирусолог Джесси Блум, работающий в Онкологическом исследовательском центре Фреда Хатчинсона, смог восстановить удаленную информацию, однако никаких новых деталей о происхождении инфекции это не дало.

Весной группа ученых КНР совместно с экспертами ВОЗ заявила, что коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей через промежуточный организм.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость264695
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Гость 275019
Опасаюсь даже предположить, чьи фамилии могли фигурировать в этом туманном исчезновении.
уханьского повара, блогера которого не взял даже новичок, байдена и еще парочки лиц, которые заслуживают премию за сомнительный вклад в генофонд человечества
Гость 275019
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Опасаюсь даже предположить, чьи фамилии могли фигурировать в этом туманном исчезновении.
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