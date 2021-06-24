Курс рубля
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
- Россиянам посоветовали покупать доллары
- Доллар по 60 рублей: аналитик озвучила условия
Власти Краснодарского края приняли решение, которое существенно осложнит жизнь тем, кто собирался в отпуск в августе, но не намерен делать прививку.
Как стало известно, для всех, кто останавливается в гостиницах и пансионатах на черноморских курортах, обязательно будет наличие сертификата о прививке либо отрицательного ПЦР-теста. Решение вступит в силу 1 июля.
А уже с 1 августа Сочи, Геленджик и все курорты Краснодарского края закроются для россиян, которые не вакцинировались.
О новых мерах на фоне вспышки коронавируса в России объявил губернатор Вениамин Кондратьев. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Кондратьев отметил, что исключение сделают только тем, кто не может сделать прививку по медицинским противопоказаниям.
Ранее СМИ сообщили, что россияне вновь начали скупать туалетную бумагу и гречку.
Лондон специально отправил корабль в наши воды
Глава государства поддержал идею продемонстрировать ловкость наших бойцов