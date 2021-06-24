Все курорты Краснодарского края будут недоступны для тех, кто отказался от вакцинации

Власти Краснодарского края приняли решение, которое существенно осложнит жизнь тем, кто собирался в отпуск в августе, но не намерен делать прививку.

Как стало известно, для всех, кто останавливается в гостиницах и пансионатах на черноморских курортах, обязательно будет наличие сертификата о прививке либо отрицательного ПЦР-теста. Решение вступит в силу 1 июля.

А уже с 1 августа Сочи, Геленджик и все курорты Краснодарского края закроются для россиян, которые не вакцинировались.

О новых мерах на фоне вспышки коронавируса в России объявил губернатор Вениамин Кондратьев. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Кондратьев отметил, что исключение сделают только тем, кто не может сделать прививку по медицинским противопоказаниям.

Ранее СМИ сообщили, что россияне вновь начали скупать туалетную бумагу и гречку.



