Назван худший по коронавирусу округ в Подмосковье

За сутки в регионе выявили 2308 новых случаев

Наибольшее количество заболевших COVID-19 в Московской области выявили в Одинцовском округе. За сутки там заразились 307 местных жителей.

На втором месте – Балашиха со 140 заболевшими. Замыкает тройку лидеров Истра. Там диагностировали 116 новых случаев, сообщает региональный Минздрав.

В Подольске и Химках – по 112 заразившихся. В Орехово-Зуевском округе заболели 105 человек.

Всего за сутки положительный тест на коронавирус сдали 2308 человек, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по коронавирусу в России на 24 июня. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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