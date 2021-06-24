Назван худший по коронавирусу округ в Подмосковье

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Наибольшее количество заболевших COVID-19 в Московской области выявили в Одинцовском округе. За сутки там заразились 307 местных жителей.
На втором месте – Балашиха со 140 заболевшими. Замыкает тройку лидеров Истра. Там диагностировали 116 новых случаев, сообщает региональный Минздрав.
В Подольске и Химках – по 112 заразившихся. В Орехово-Зуевском округе заболели 105 человек.
Всего за сутки положительный тест на коронавирус сдали 2308 человек, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по коронавирусу в России на 24 июня.
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