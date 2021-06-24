Антипрививочникам посоветовали искать новую работу

Вакцинация в России была и остается добровольной. Это подтвердил в четверг, 24 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что граждане, работающие в тех сферах, на которые распространяется требование Роспотребнадзора об обязательной вакцинации, вправе отказаться от прививки. В этом случае они могут найти работу там, где не будут представлять угрозу для клиентов и где вакцинация не требуется, сообщает "Свободная пресса".

Ранее в Москве и ряде других субъектах Федерации было выпущено постановление об обязательной вакцинации работников сферы услуг и ряда других категорий граждан. При этом омбудсмен Светлана Москалькова обратила внимание, что противники вакцинации в данном случае не смогут апеллировать к нормам права, поскольку в чрезвычайных обстоятельствах интересы общества ставятся выше личных.