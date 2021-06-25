Свежая статистика по коронавирусу в России на 25 июня

Свежая статистика по коронавирусу в России на 25 июня
Фото: Aleksander Polyakov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
От COVID-19 выздоровели ? человек за сутки

Оперативный штаб отчитался о ситуации с коронавирусом в стране. За последние 24 часа в России 20 393 человек заразились COVID-19. За все время эпидемии врачи выявили  5 409 088 случаев заболевания инфекцией. 

В Москве 7916 горожан сдали положительный тест на коронавирус. В Подмосковье 2436 жителей ушли на самоизоляцию. В Санкт-Петербурге число зараженных увеличилось на 1194 россиян.

Умерли от COVID-19 601 жителей страны за сутки. Всего не справились с болезнью 132 064 пациентов.

Выздоровевших за последние 24 часа оказалось 14 024 россиян. За все время излечились  4 929 639 человек. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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