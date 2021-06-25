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Оперативный штаб отчитался о ситуации с коронавирусом в стране. За последние 24 часа в России 20 393 человек заразились COVID-19. За все время эпидемии врачи выявили 5 409 088 случаев заболевания инфекцией.
В Москве 7916 горожан сдали положительный тест на коронавирус. В Подмосковье 2436 жителей ушли на самоизоляцию. В Санкт-Петербурге число зараженных увеличилось на 1194 россиян.
Умерли от COVID-19 601 жителей страны за сутки. Всего не справились с болезнью 132 064 пациентов.
Выздоровевших за последние 24 часа оказалось 14 024 россиян. За все время излечились 4 929 639 человек.
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