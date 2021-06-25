"Истерия" туристов: россияне массово отменяют поездки на Кубань

"Истерия" туристов: россияне массово отменяют поездки на Кубань
Фото: Serguei Fomine/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Сочинские отельеры уже объявили о скидках на август

Туроператоры заявили, что российские туристы впали в "истерию" и отказываются от забронированных туров на Кубань. Причиной стали массовые ограничения, введенные в регионе на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекции.

В туротрасли сообщают, что россияне начинают массово отказываться от запланированных поездок на курорты, передает РИА "Новости".

Так, глава ассоциации "Содейтствие в развитии курорта Геленджика" Мария Ачкурина заявила, что россияне уже снимают бронирования в городских отелях, так как не могут успеть сдать тест на коронавирус или сделать прививку.

Ачкурина отказалась называть конкретные объекты, указав на то, что операторам поступают обращения от бизнеса, который просит о помощи, так как не знает, как поступить в сложившейся ситуации. 

С 1 июля в регионе для гостей требуется обязательный ПЦР-тест с отрицательным результатом, либо же документ с соответствующим подтверждением. А с 1 августа на Кубани будут принимать лишь тех туристов, которые имеют сертификат о прохождении вакцинации.

Из-за массового аннулирования туров на юге России снижают цены на август сочинские отельеры. В туротрасли заявили, что владельцы поддались панике на фоне очередных ограничений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала властям Кубани допускать не только тех, кто прошел вакцинацию, но и граждан, у которых уже есть антитела, а также не имеющих возможность привиться по медпоказаниям. Руководитель службы уточнила, что ведомство предложило региональной администрации "немножечко изменить формулировку".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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