Сочинские отельеры уже объявили о скидках на август

Туроператоры заявили, что российские туристы впали в "истерию" и отказываются от забронированных туров на Кубань. Причиной стали массовые ограничения, введенные в регионе на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекции.



В туротрасли сообщают, что россияне начинают массово отказываться от запланированных поездок на курорты, передает РИА "Новости".

Так, глава ассоциации "Содейтствие в развитии курорта Геленджика" Мария Ачкурина заявила, что россияне уже снимают бронирования в городских отелях, так как не могут успеть сдать тест на коронавирус или сделать прививку.

Ачкурина отказалась называть конкретные объекты, указав на то, что операторам поступают обращения от бизнеса, который просит о помощи, так как не знает, как поступить в сложившейся ситуации.

С 1 июля в регионе для гостей требуется обязательный ПЦР-тест с отрицательным результатом, либо же документ с соответствующим подтверждением. А с 1 августа на Кубани будут принимать лишь тех туристов, которые имеют сертификат о прохождении вакцинации.

Из-за массового аннулирования туров на юге России снижают цены на август сочинские отельеры. В туротрасли заявили, что владельцы поддались панике на фоне очередных ограничений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала властям Кубани допускать не только тех, кто прошел вакцинацию, но и граждан, у которых уже есть антитела, а также не имеющих возможность привиться по медпоказаниям. Руководитель службы уточнила, что ведомство предложило региональной администрации "немножечко изменить формулировку".