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Беременным разрешили вакцинироваться "Спутником V". Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По словам чиновника, все противопоказания для применения препарата представительницами прекрасного пола, находящимися в положении, сняты, пишет РИА "Новости".
Мурашко отметил, что были учтены "положительные результаты доклинических исследований безопасности вакцины", а также данные, отражающие ее эффективность.
В конечном итоге эксперты пришли к выводу, что препарат никак не навредит плоду, передает телеканал "360".
Ранее стало известно о том, что власти Москвы приняли новые меры борьбы с коронавирусом.
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