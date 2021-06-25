Эксперты утверждают, что прививка никак не навредит плоду

Беременным разрешили вакцинироваться "Спутником V". Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам чиновника, все противопоказания для применения препарата представительницами прекрасного пола, находящимися в положении, сняты, пишет РИА "Новости".

Мурашко отметил, что были учтены "положительные результаты доклинических исследований безопасности вакцины", а также данные, отражающие ее эффективность.

В конечном итоге эксперты пришли к выводу, что препарат никак не навредит плоду, передает телеканал "360".

Ранее стало известно о том, что власти Москвы приняли новые меры борьбы с коронавирусом.