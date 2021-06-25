Балашиха стала лидером Подмосковья по числу заражений COVID-19

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В городе зафиксировано свыше 200 заболевших за сутки

В Балашихе за прошедшие сутки выявили 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Как отмечает источник, город лидирует по области по количеству зараженных за день За ним следуют Одинцовский округ и Люберцы – 189 и 170 случаев соответственно, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Согласно приведенным данным, за прошедшие сутки в Московской области выявили 2436 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Источник: Министерство здравоохранения Московской области ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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