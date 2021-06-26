Оперштаб опубликовал ковидный рейтинг городов

За прошедшие сутки в России от коронавируса умерло 619 человек. На утро 26 июня 2021 года зарегистрировано 21 665 случаев ковида. Выздоровело 14 347 пациентов.

На первом месте в ковидном рейтинге – российская столица. В Москве заболело 8457 человек.

На втором месте Московская область – здесь зафиксировано 2504 случая ковида.

Третью строчку занимает Питер. Положительные тесты на коронавирус сдали 1247 человек.

С начала пандемии в России от ковида умерло 132 683 заразившихся. Зарегистрировано 5 430 753 случая коронавируса. Вылечились 4 943 986 пациентов.

Ранее в Москве ужесточили меры по борьбе с ковидом. Теперь в рестораны и кафе можно попасть лишь с QR-кодом. Он подтверждает, что вы либо переболели в течение последних шести месяцев, либо у вас есть отрицательный ПЦР-тест, либо вы сделали прививку от коронавируса.

Об ограничениях объявили и власти Краснодарского края. С 1 августа россиянам, которые не сделали прививку от коронавируса, закрыт въезд в Сочи, Геленджик и остальные курорты.