Курс рубля
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
- Россиянам посоветовали покупать доллары
- Доллар по 60 рублей: аналитик озвучила условия
За прошедшие сутки в России от коронавируса умерло 619 человек. На утро 26 июня 2021 года зарегистрировано 21 665 случаев ковида. Выздоровело 14 347 пациентов.
С начала пандемии в России от ковида умерло 132 683 заразившихся. Зарегистрировано 5 430 753 случая коронавируса. Вылечились 4 943 986 пациентов.
Ранее в Москве ужесточили меры по борьбе с ковидом. Теперь в рестораны и кафе можно попасть лишь с QR-кодом. Он подтверждает, что вы либо переболели в течение последних шести месяцев, либо у вас есть отрицательный ПЦР-тест, либо вы сделали прививку от коронавируса.
Об ограничениях объявили и власти Краснодарского края. С 1 августа россиянам, которые не сделали прививку от коронавируса, закрыт въезд в Сочи, Геленджик и остальные курорты.
Политический вес в Европе начинают набирать проамериканские силы
Сочинские отельеры уже объявили о скидках на август