Только вакцинация поможет справиться с COVID-19

Многих россиян интересует вопрос, можно ли делать прививку препаратом от коронавирусной инфекции при наличии в организме антител. Этот вопрос прояснила представительница ВОЗ в России Мелита Вуйнович.



Высокопоставленный эксперт подчеркнула, что при таких условиях прививка не может нанести вред организму. Даже несмотря на наличие антител в организме человека, для решения проблемы с распространением COVID-19 по миру необходимо вакцинироваться.

Представительница организации здравоохранения также отметила, что большая часть тестирований, которые проводятся для выявления антител, зачастую может давать не совсем корректные результаты. В массовом порядке определять, какой уровень иммунитета у каждого конкретного человека, достаточно затруднительно.

Определить наличие антител в организме – несложно, и тесты с этим отлично справляются. Однако точно выяснить уровень иммунитета можно только в лабораторных условиях при участии высококвалифицированных экспертов.

Также Вуйнович подчеркнула, что даже привитые от COVID-19 люди должны продолжать носить маски. Вакцинированный человек может не заболеть, однако инфекция способна пройти через его организм и передаться другому. Эксперт напомнила, что вернуться к нормальному ритму жизни можно только, соблюдая правила: необходимо носить маски, выдерживать социальную дистанцию и провести масштабную вакцинацию.

Представительница ВОЗ также подчеркнула, что дальнейшее развитие событий полностью зависит от людей. Пандемию можно побороть, если сообща выполнять необходимые требования профильных экспертов. Вуйнович уверена, что победить инфекцию можно уже в этом году, однако нужно объединить усилия всего человечества, передает ТАСС.