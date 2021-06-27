Свежая статистика по коронавирусу в России на 27 июня

Свежая статистика по коронавирусу в России на 27 июня
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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От COVID-19 выздоровели за сутки 12 728 человек

По последним данным Оперативного штаба, в России за 24 часа выявили 20 538 новых случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии в стране заразились 5 451 291 жителей.

В Москве инфекцию зафиксировали у 6723 горожан. В Подмосковье число заболевших возросло на 2608. В Санкт-Петербурге на самоизоляцию ушли 1298 россиян.

Выздоровели за сутки 12 728 жителей страны. За все время эпидемии болезнь одолели 4 956 714 человек.

Умерли за последние 24 часа 599 пациентов. Всего скончались 133 282  россиян.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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