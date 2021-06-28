Эксперт поделилась своим мнением на счет происхождения опасной инфекции

Появление COVID-19 перевернуло с ног на голову жизнь всего человечества. Спецслужбы и ученые многих государств пытаются установить, каким образом зараза добралась до человека. Свое видение ситуации озвучила вирусолог из лаборатории в китайском Ухане.



Даниэль Андерсон трудилась в предполагаемой "колыбели коронавируса" до осени 2019 года. В беседе с изданием Bloomberg опытный эксперт объявила, что, на ее взгляд, данная разновидность инфекции получилась естественным, природным путем.

Однако любопытно, что Андерссон тут же оговорилась, объявив, что допускает возможность искусственного создания вируса и его утечки, например, из уханьской лаборатории.

"Я не такая наивная, чтобы сказать, что это стоит полностью списывать со счетов", – передает слова эксперта телеканал "360".

Тем временем, российские ученые делают все для того, чтобы победить опасный вирус. Недавно стало известно, что нашим антикоронавирусным препаратом "Спутник V" можно прививать беременных.