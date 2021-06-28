Курс рубля
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
- Россиянам посоветовали покупать доллары
- Доллар по 60 рублей: аналитик озвучила условия
За прошедший день количество зараженных коронавирусной инфекции в стране выросло на 21 650. Случаи выявлены в 85 российских регионах, о чем заявили в Оперативном штабе по распространению COVID-19.
Лидерство в рейтинге остается за российской столицей, где суточный прирост составил 7 246 случаев. Второе место занимает Подмосковье с 2 722 зараженными. За ним следует Санкт-Петербург, где за день выявили 1 335 зараженных.
За прошедшие сутки в России в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 611 человек. За день смогли выздороветь 12 626 граждан.
По последним данным, общее число зараженных в России достигло 5 472 941. Выздоровели 4 969 340, скончались 133 893 граждан.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за последнюю неделю в городе побили рекорд по числу госпитализированных, которые находятся в реанимации, а также по статистике летальных исходов от COVID-19.
Известно, что в России вакцинацию разрешили для беременных. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что противопоказания для женщин в положении по прививке "Спутником V" отсутствуют.
Ранее вирусолог из уханьской лаборатории Даниэль Андерсон заявила, что происхождение коронавирусной инфекции является естественным, несмотря на ряд заявлений западных экспертов.
Ведомство заявило, что комментарии неуместны