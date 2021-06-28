Общее число зараженных достигло 5,47 млн

За прошедший день количество зараженных коронавирусной инфекции в стране выросло на 21 650. Случаи выявлены в 85 российских регионах, о чем заявили в Оперативном штабе по распространению COVID-19.

Лидерство в рейтинге остается за российской столицей, где суточный прирост составил 7 246 случаев. Второе место занимает Подмосковье с 2 722 зараженными. За ним следует Санкт-Петербург, где за день выявили 1 335 зараженных.

За прошедшие сутки в России в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 611 человек. За день смогли выздороветь 12 626 граждан.

По последним данным, общее число зараженных в России достигло 5 472 941. Выздоровели 4 969 340, скончались 133 893 граждан.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за последнюю неделю в городе побили рекорд по числу госпитализированных, которые находятся в реанимации, а также по статистике летальных исходов от COVID-19.

Известно, что в России вакцинацию разрешили для беременных. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что противопоказания для женщин в положении по прививке "Спутником V" отсутствуют.

Ранее вирусолог из уханьской лаборатории Даниэль Андерсон заявила, что происхождение коронавирусной инфекции является естественным, несмотря на ряд заявлений западных экспертов.



