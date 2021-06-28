Желающих привиться этим препаратом оказалось слишком много

После введения дополнительных мер борьбы с COVID-19 в Москве местные жители стали атаковать центры, где можно поставить прививку от инфекции. Сейчас только привитые граждане могут продолжить жить в обычном режиме, посещать рестораны, кафетерии и другие места массового скопления людей. Из-за резко возросшего ажиотажа в столице опять закончилась вакцина "КовиВак".



Соответствующая информация была размещена на официальном сайте столичного градоначальника.

При этом уже в ближайшее время эксперты Минздрава собираются отправить в российскую столицу очередную партию разработанного учеными Центра им. Чумакова препарата, передает телеканал "360".