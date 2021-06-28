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После введения дополнительных мер борьбы с COVID-19 в Москве местные
жители стали атаковать центры, где можно поставить прививку от инфекции. Сейчас
только привитые граждане могут продолжить жить в обычном режиме, посещать
рестораны, кафетерии и другие места массового скопления людей. Из-за резко
возросшего ажиотажа в столице опять закончилась вакцина "КовиВак".
Соответствующая информация была размещена на официальном сайте столичного градоначальника.
При этом уже в ближайшее время эксперты Минздрава собираются отправить в российскую столицу очередную партию разработанного учеными Центра им. Чумакова препарата, передает телеканал "360".
Ведомство заявило, что комментарии неуместны