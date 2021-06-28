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За приобретение поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса можно получить до одного года колонии. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы",
– цитирует чиновника RT.
При этом уголовную ответственность придется понести даже в том случае, если гражданин не воспользовался поддельным сертификатом.
Ранее в ВОЗ заявили, что вакцинироваться от COVID-19 можно при любом уровне антител.
Ведомство заявило, что комментарии неуместны