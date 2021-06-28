Санкции будут применены вне зависимости от того, удалось ли воспользоваться документом или нет

За приобретение поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса можно получить до одного года колонии. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы",

– цитирует чиновника RT.

При этом уголовную ответственность придется понести даже в том случае, если гражданин не воспользовался поддельным сертификатом.

Ранее в ВОЗ заявили, что вакцинироваться от COVID-19 можно при любом уровне антител.