Коварная инфекция унесла жизнь 652 россиян

За минувший день число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 20 616 человек. По информации, размещенной Оперативным штабом, новые случаи были выявлены в 85 регионах нашей страны.

Москва по-прежнему сохраняет лидерство по приросту заболевших – 6209 новых случаев. Следом идет Подмосковье, где за последние сутки инфекцию подцепили 2453 гражданина. На третьем месте по числу новых случаев северная столица. В Санкт-Петербурге положительный тест на COVID-19 сдали 1374 россиянина.

В стране за минувшие сутки число жертв вируса увеличилось на 652 человека.

За все время пандемия унесла жизнь 134 545 пациентов.

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией россиян, по информации на 29 июня, достигло 5 493 557 человек.

За весь период победить болезнь смогли 4 984 037 граждан, 14 697 из них выздоровели за прошедшие 24 часа.

Ранее стало известно, что россияне оказались не готовы прививаться ради отпуска в Сочи и Анапе. Вакцинироваться, чтобы поехать на курорты Краснодарского края, оказались готовы только 3% граждан.