Ученые рассказали о результатах исследований

Вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Moderna могут защищать от заболевания в течение нескольких лет или даже всю жизнь. К такому выводу пришли ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Специалисты выяснили, что те, кто привился вакциной указанных компаний, в будущем вряд ли будут иметь потребность в ревакцинации, если, конечно же, у вируса не появятся значительные мутации.

При этом ученые заметили, что если привившийся пациент ранее переболел COVID-19, то в будущем ему с высокой долей вероятности не понадобится бустерная доза препарата.

Доктора объяснили, что через 15 недель после введения первой дозы препарата, герминативный центр, в котором содержатся отвечающие за иммунитет B-лимфоциты, все еще находился на активной стадии, но при этом число клеток иммунологической памяти осталось прежним.

Важно заметить, что обычно герминативные центры наиболее активны 1-2 неделю после введения препарата, а после их активность начинает спадать. Таким образом, было доказано, что вакцинированные Pfizer и Moderna будут защищены от вируса надолго.

Ранее стало известно, что в столице закончилась вакцина "КовиВак".