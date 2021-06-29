После Pfizer и Moderna защита от коронавируса сохраняется несколько лет - СМИ

Ученые рассказали о результатах исследований

Вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Moderna могут защищать от заболевания в течение нескольких лет или даже всю жизнь. К такому выводу пришли ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе. 

Специалисты выяснили, что те, кто привился вакциной указанных компаний, в будущем вряд ли будут иметь потребность в ревакцинации, если, конечно же, у вируса не появятся значительные мутации. 

При этом ученые заметили, что если привившийся пациент ранее переболел COVID-19, то в будущем ему с высокой долей вероятности не понадобится бустерная доза препарата. 

Доктора объяснили, что через 15 недель после введения первой дозы препарата, герминативный центр, в котором содержатся отвечающие за иммунитет B-лимфоциты, все еще находился на активной стадии, но при этом число клеток иммунологической памяти осталось прежним. 

Важно заметить, что обычно герминативные центры наиболее активны 1-2 неделю после введения препарата, а после их активность начинает спадать. Таким образом, было доказано, что вакцинированные Pfizer и Moderna будут защищены от вируса надолго. 

Ранее стало известно, что в столице закончилась вакцина "КовиВак". 

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Шаман
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Значит "увяжаемые" люди постараются привится пфайзером, закажут себе самолет с вакцинами. А бумажки купят про спутник.
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