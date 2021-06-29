В Кремле призвали принять меры против подделки QR-кодов

Все мошенники получат суровое наказание

Московские власти, а также другие регионы, прикладывают максимум усилий для стабилизации эпидемиологической обстановки. Тем временем, недобросовестные граждане пытаются нажиться на коронавирусной катастрофе и обмануть законодательство. Их преступную деятельность оценили в администрации президента.

Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на появление мошенников, которые предлагают россиянам обзавестись поддельным цифровым сертификатом, дающим право посещать московские кафе и рестораны, а также другие места массового скопления людей.

"Нужны меры борьбы с этими жуликами", – отрезал высокопоставленный госслужащий.

Песков подчеркнул, что Кремль в курсе такого развития событий. Там хотят напомнить всем гражданам, что подделка документов является серьезным нарушением закона, за которое неминуемо наступит соответствующее наказание, пишет РИА "Новости".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Охрану внешней границы Белоруссии усилят спецслужбы стран НАТО

На помощь пограничникам Литвы спешат эстонцы

С пиратством покончено: Москва нашла эффективный способ пресечь провокации Киева в море

Стратегия России дала свои плоды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей