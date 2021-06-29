Все мошенники получат суровое наказание

Московские власти, а также другие регионы, прикладывают максимум усилий для стабилизации эпидемиологической обстановки. Тем временем, недобросовестные граждане пытаются нажиться на коронавирусной катастрофе и обмануть законодательство. Их преступную деятельность оценили в администрации президента.



Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на появление мошенников, которые предлагают россиянам обзавестись поддельным цифровым сертификатом, дающим право посещать московские кафе и рестораны, а также другие места массового скопления людей.

"Нужны меры борьбы с этими жуликами", – отрезал высокопоставленный госслужащий.

Песков подчеркнул, что Кремль в курсе такого развития событий. Там хотят напомнить всем гражданам, что подделка документов является серьезным нарушением закона, за которое неминуемо наступит соответствующее наказание, пишет РИА "Новости".