За сутки в регионе инфекцию подцепили 2 453 гражданина

В Подмосковье опубликовали свежую статистику по заболеваемости коронавирусом.

Больше всего случаев было выявлено в Раменском округе – 246 новых заболевших. Следом идет Одинцовский округ, где положительный тест на коронавирус сдал 171 россиянин. Замыкает тройку лидеров Сергиев-Посад, где вирус подхватили 157 человек.

Также ситуация оставляет желать лучшего в Красногорске и Ленинском – 139 и 125 зараженных соответственно.

Всего за сутки в Подмосковье выявили 2 453 новых случая, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

