Назван худший округ по заболеваемости коронавирусом в Подмосковье

продолжениеИспользование системы QR-кодов в Москве могут расширить
За сутки в регионе инфекцию подцепили 2 453 гражданина

В Подмосковье опубликовали свежую статистику по заболеваемости коронавирусом. 

Больше всего случаев было выявлено в Раменском округе – 246 новых заболевших. Следом идет Одинцовский округ, где положительный тест на коронавирус сдал 171 россиянин. Замыкает тройку лидеров Сергиев-Посад, где вирус подхватили 157 человек. 

Также ситуация оставляет желать лучшего в Красногорске и Ленинском – 139 и 125 зараженных соответственно.

Всего за сутки в Подмосковье выявили 2 453 новых случая, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Коронавирус.Мособлштаб
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Охрану внешней границы Белоруссии усилят спецслужбы стран НАТО

На помощь пограничникам Литвы спешат эстонцы

С пиратством покончено: Москва нашла эффективный способ пресечь провокации Киева в море

Стратегия России дала свои плоды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей