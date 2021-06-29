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В Подмосковье опубликовали свежую статистику по заболеваемости коронавирусом.
Больше всего случаев было выявлено в Раменском округе – 246 новых заболевших. Следом идет Одинцовский округ, где положительный тест на коронавирус сдал 171 россиянин. Замыкает тройку лидеров Сергиев-Посад, где вирус подхватили 157 человек.
Также ситуация оставляет желать лучшего в Красногорске и Ленинском – 139 и 125 зараженных соответственно.
Всего за сутки в Подмосковье выявили 2 453 новых случая, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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