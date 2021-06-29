COVID-19 сможет эволюционировать в России - разработчик "Спутника V"

Ситуация с коронавирусом в нашей стране оставляет желать лучшего

В России возникают идеальные условия для того, чтобы инфекция из Китая модифицировалась. Этому способствует небольшое количество привитых людей, поведал замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

Эксперт объяснил: в нашей стране очень много не вакцинированных граждан, при этом иммунная прослойка крайне маленькая. Вместе с этим есть большая буферная зона для развития вируса. В ней могут быть те штаммы, которые способны перекидываться на тех, кто сделал прививку, а также там возможно создание условий для видоизменения коронавируса.

По словам Логинова, единственный способ обезопасить россиян и добиться высокой иммунной прослойки – это провести в один период и оперативно вакцинацию против коронавируса.

Замдиректора Центра им. Гамалеи уточнил, что если человек ранее уже был вакцинирован, то во второй раз при выборе препарата нужно ориентироваться на соответствующие исследования, которые нужно провести.

"Это сложная ситуация, потому что неотвечаемость на вакцинацию и иммунный ответ могут быть разными. У человека может быть иммуносупрессия, может быть специфическая неотвечаемость на какой-то компонент вакцины, поэтому ответить однозначно сейчас нельзя", – подчеркнул Логинов.

Представитель Центра им. Гамалеи указал на то, что все вакцины в России разрешили и зарегистрировали. Их эффективность же необходимо наблюдать в прямых исследованиях.